Za nekdanjim napadalnim vezistom Zvonimirjem Bobanom, ki je v rdeče-črnem dresu AC Milana v enajstih letih odigral 178 tekem in dosegel 21 golov, je prva opravljena naloga v vlogi izvršilnega moža milanskega kluba. Skupaj s športnim direktorjem – legendo kluba Paolom Maldinijem – sta namreč že izpeljala prvi posel in na klop prve ekipe iz Sampdorie pripeljala trenerja Marca Giampaola.

Bobanu sta med evropskim prvenstvom do enaindvajset let po poročanju hrvaškega Indexa v oči padla še dva Hrvata – enaindvajsetletni Nikola Moro iz zagrebškega Dinama in njegov vrstnik Josip Brekalo, ki prav tako prihaja iz Zagreba, a je od leta 2016 dalje član nemškega Wolfsburga. Za prvega je Milan na Maksimir tudi že poslal uradno ponudbo, a je Moru po nastopih v Italiji cena zagotovo poskočila.

Prihodov bo veliko

Vodilna moža si v klub želita pripeljati veliko novih obrazov. Rešitev za levi bočni položaj v obrambi sta našla pri neuspešnem nakupu madridskega Reala. Po poročanju italijanskih in španskih medijev naj bi francoskega mladeniča Thea Hernandeza, ki je minulo sezono kot posojen igral pri Real Sociedadu, do podpisa pogodbe z Milanom ločile le še podrobnosti. Hernandez bi v Lombardiji menda ostal štiri sezone, Real pa bo zaslužil okrog dvajset milijonov evrov. A šele naslednje leto, saj bo brat bolj znanega Lucasa Hernandeza prvo sezono na San Siru nastopal kot posojeni igralec. Boban naj bi se v vrstah madridskega Reala zanimal še za vezista Danija Ceballosa, ki je s Španijo slavil zmago na pravkar končanem evropskem prvenstvu do 21 let (cena zanj naj bi znašala okrog 40 milijonov evrov), pa tudi za kapetana članske reprezentance ognjenih Luko Modrića. Ta je kakršnekoli možnosti za prestop v Milano (lani se ga je povezovalo z mestnim rivalom Interjem) že zavrnil, češ da si želi znova igrati pod vodstvom francoskega trenerja Zinedina Zidana. Ker je Modrić za Milančane tudi finančno nedosegljiv, imata Maldini in Boban za sredino igrišča pripravljen tudi rezervni, a bolj uresničljiv načrt. To je urugvajski vezist Lucas Torreira, ki nastopa za Arsenal. Milančani so v London že poslali ponudbo za dve leti posoje v višini petih milijonov evrov, z možnostjo odkupa po dveh sezonah za trideset milijonov evrov. Odločitev, ali se bo Torreira pridružil rdeče-črnim, je zdaj v rokah uprave Arsenala.

Pred vodstvom in navijači Milana je torej pestro poletje, zagotovo pa delo Maldiniju in Bobanu otežuje dejstvo, da Milan v naslednji sezoni po dogovoru z Uefo zaradi kršenja finančnega fair-playa ne bo nastopal v evropski ligi, ki si jo je v prejšnji sezoni zagotovil s petim mestom v italijanskem prvenstvu.