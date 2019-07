»Načrt strateškega partnerstva, ki sva ga z ministrom Le Drianom podpisala danes, bo dodatno oplemenitil in dal nov zagon sodelovanju Slovenije in Francije na številnih področjih. Načrt zajema čas, ko bosta tako Francija kot Slovenija predsedovali Svetu EU v letih 2021 in 2022,« je po podpisu povedal Cerar.

Izrazil je prepričanje, da bo akcijski načrt, ki zajema tako sodelovanje na področju znanosti in inovacij, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in umetne inteligence, pripomogel k povečanju gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Francijo.

Francije je peta zunanjetrgovinska partnerica Slovenije in v programu Mednarodni izzivi 2019-2020 uvrščena med prioritetne trge.

Državi sta po besedah vodje slovenske diplomacije zaveznici in močni zagovornici vladavine prava, človekovih pravic in v svojem delovanju izpostavljata pomen multilateralizma. Slovenija želi s Francijo tesno sodelovati tudi v času priprav na predsedovanje Svetu EU, ko bo predsedovanje od Slovenije prevzela prav Francija, je po pogovorih s francoskim kolegom dejal Cerar.