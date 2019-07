Protestniki, med katerimi je bila večina Kataloncev, nekaj pa je bilo tudi podpornikov od drugod, so opozarjali, da je več kot dva milijona volivcev iz Katalonije utišanih. Ostro so kritizirali odnos španskih oblasti do Katalonije. Skupina Kataloncev, ki je prišla v Strasbourg, je za STA ostro nastopila proti oblastem v Madridu, ki da Katalonijo obravnava kot kolonijo in se do njih obnaša, »kot so se včasih nacisti do Židov«.

Prepričani so, da bi jih Evropska unija morala slišati in prisiliti Španijo, da začne spoštovati njihove pravice. Mlajši Katalonec Oriol Massanet i Lloblet je poudaril, da morda aktualni sklic Evropskega parlamenta tega še ne bo storil, a je prepričan, da bo z akcijami, kot je današnja, in z novimi mladimi voditelji in aktivisti po Evropi Katalonija dobila svoje mesto v Evropski uniji.

S transparenti in vzkliki so protestniki sporočali, da je »samoodločba pravica in ne zločin«, zavzeli so se za neodvisno Katalonijo, za izpustitev »političnih zapornikov« in opozorili na »diktaturo Španije«.