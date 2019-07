Kot je na novinarski konferenci na Brniku ob današnjem podpisu pogodbe o sodelovanju z novim linijskim vzdrževalcem povedal direktor sektorja operativa pri Adrii Airways Tadej Notersberg, je Adria na razpisu, ki je požel velik interes, našla podjetje s številnimi izkušnjami. »Prepričan sem, da bomo z njihovo pomočjo uspeli izboljšati interne procese in zanesljivost letov ter ohraniti visoke varnostne standarde,« je poudaril in dodal, da Adria že zaposluje tudi dodatne kadre, ki bodo omogočili podporo in prenos posameznih aktivnosti.

Kot je razvidno s spletne strani podjetja, Northern Aerotech deluje na 24 lokacijah večinoma po Evropi, pa tudi v Afriki in Aziji. Predsednik uprave Morten Schalls Jorgensen je izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem z Adrio Airways, ki jo označuje kot pomembno letalsko družbo v regiji z visokimi varnostnimi standardi.