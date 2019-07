Glavni zdravnik Vincent Sanchez je družino 42-letnega Vincenta Lamberta, ki se je leta 2008 hudo poškodoval v prometni nesreči, ob tem pozval, naj svojemu sorodniku nudijo »kar se da mirno in intimno podporo«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zdravniki so že sredi maja začeli postopek odklopa z naprav za ohranjanje pri življenju, a je sodišče v Parizu nekaj dni zatem odločilo, da ga morajo priklopiti nazaj. To so tudi storili.

V petek pa je francosko najvišje pritožbeno sodišče odločilo, da ga lahko začnejo odklapljati. To je odvetnik Lambertove soproge Rachel pozdravil kot dokončno pravno odločitev.