Do nesreče je prišlo pri vstavljanju sredice oziroma retorte v notranjost peči, v katero je pred tem takrat 37-letni delavec zvaril kovinsko prečno palico, namenjeno dvigovanju. Na palico so namreč pritrdili verige mostnega dvigala, s katerim so sredico vstavili v peč. Pri vstavljanju je 51-letni delavec stal na vrhu peči in upravljal dvigalo. Pri spuščanju sredice v peč je kovinska prečna palica popustila, zaradi česar je sredica padla v notranjost peči in zadela 51-letnega delavca, ki je zaradi poškodb umrl.

Policisti so kazensko ovadbo zoper osumljene na okrožno državno tožilstvo v Celju podali zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.