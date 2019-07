Besedilo zakona so v parlamentu sprejeli z veliko večino 199 poslancev. Z njim bo vlada prevzela nadzor nad inštituti, ki so del akademije znanosti, najstarejše in najpomembnejše znanstvene ustanove v sosednji državi. Ustanovili so jo že leta 1825, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Zakon uvaja svet, ki bo finančno upravljal akademijo, pa tudi njene nepremičnine in del njene administracije. Sestavljali ga bodo člani, ki jih bo izbrala vladajoča oblast.

Madžarski raziskovalci so se vse od napovedi reforme, ki je del programa tretje zaporedne Orbanove vlade, z vsemi silami borili proti načrtovani in danes potrjeni novi organizaciji inštitutov, saj ta po njihovem mnenju ogroža znanstveno svobodo.