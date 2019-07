Pozitivnih učinkov druženja mladine, živčne pred izpiti, s psi in drugimi ljubljenčki, doslej niso znanstveno dokazali. Zato so na državni univerzi v Washingtonu izvedli študijo in posledično predložili tudi znanstvene dokaze, ki podpirajo takšno interakcijo.

Kot je povedala doktorica Patricia Pendry z omenjene univerze, je njena študija pokazala, da pomirjujoče druženje s psi lahko zmanjša negativne vplive stresa, ki ga doživljajo študenti, poroča britanski BBC.

V študiji so zajeli več kot 300 dodiplomskih študentov. Pokazala je, da je vsakotedensko enourno druženje s psi, ki so jih na kampus pripeljali usposobljeni trenerji, študente, pri katerih je obstajalo veliko tveganje za akademski neuspeh ali opustitev študija, sprostilo in jim dalo občutek sprejetosti.

Posledično pa so se lažje osredotočili na študij in si bolje zapomnili nove informacije, je povedala Pendryjeva. »Študenti, pri katerih je vladalo največje tveganje za neuspeh, kot so bili na primer tisti s težavami v duševnem zdravju, so imeli od druženja s psi največ koristi,« je dodala.