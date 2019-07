Kot je za STA povedal predstavnik kmečke pogajalske strani Franc Küčan, njihova ponudba temelji na izračunu kmetijske svetovalne službe. Ta je stroške za pridelavo krušne pšenice, torej kakovosti B1 in B2, pri pridelku šestih ton na hektar ocenila na 170 evrov za tono z vsemi odbitki.

Po Küčanovih pojasnilih so izračune naročili, ker neka merila morajo imeti, gospodarska zbornica pa že dve leti ni naročila izračuna pri kmetijskem inštitutu, češ da o ceni itak odloča trg.

»Lani so obljubili, da bodo priznavali cene od 170 do 175, od 160 do 165, od 150 do 155 in od 140 do 145 evrov za posamezni kakovostni razred, na koncu pa v nobenem primeru ni bilo 'do', vedno le 'od', torej najnižja cena. Rezultat tega pa je bil, da smo v Sloveniji dali mlinarjem le 42.000 ton krušne pšenice in to jim je bil prvi ukor po dolgih letih,« pojasnjuje Küčan.