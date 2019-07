Ustanovno zasedanje, ki se je začelo z evropsko himno Odo radosti, je odprl dosedanji predsednik Evropskega parlamenta Antoni Tajani (EPP), ki bo parlament vodil do izvolitve novega predsednika.

Rok, do katerega lahko politične skupine ali najmanj 38 poslancev vložijo kandidature za predsednika parlamenta, so sicer z 19. preložili na 22. uro.

Parlament naj bi poleg predsednika izvolil tudi 14 podpredsednikov, pet kvestorjev in določil sestavo odborov.

Evropski parlament naj bi imel do izstopa Velike Britanije iz unije 751 poslancev, a se danes kolegom v Strasbourgu niso mogli pridružiti trije novoizvoljeni katalonski evropski poslanci, ki v Madridu niso mogli prevzeti svojih mandatov. To so nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont, nekdanji katalonski minister Antonio Comin ter nekdanji podpredsednik te španske regije Oriol Junqueras.

Ker se danes niso mogli udeležiti seje, je bilo slišati pozive k priznanju njihovih mandatov tudi v parlamentarni dvorani, pred stavbo Evropskega parlamenta v Strasbourgu, kjer bodo opoldne protesti, pa se že zbira množica protestnikov. Eden od govornikov na shodu bo tudi zdaj že bivši evropski poslanec iz Slovenije Ivo Vajgl.

Osem slovenskih poslancev v treh največjih političnih skupinah

Osem poslancev iz Slovenije pripada trem največjim političnim skupinam. V EPP so štirje, in sicer Romana Tomc in Milan Zver (oba SDS), Franc Bogovič (SLS) in Ljudmila Novak (NSi). V politični skupini socialdemokratov (S&D) sta poslanca Tanja Fajon in Milan Brglez (oba SD), pri liberalcih (RE) pa Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba LMŠ).

V novem petletnem mandatu bo sicer v parlamentu osem političnih skupin. Čeprav bo še naprej najmočnejša desnosredinska EPP, je ta politična skupina, tako kot drugouvrščeni socialdemokrati (S&D), na volitvah močno poslabšala rezultat v primerjavi z letom 2014. EPP bo imela 182, S&D pa po zadnjih podatkih 154 evropskih poslancev.

Tretja najmočnejša politična skupina bodo s 108 poslanci liberalci, sledijo Zeleni/EFPA (75 poslancev), novoustanovljena skupina skrajno desnih strank Identiteta in demokracija (ID) s 73 poslanci, evroskeptični Evropski konservativci in reformisti (ECR) (62 poslancev), Evropa svobode in neposredne demokracije (EFDD) (43 poslancev) ter zveza levičarskih strank GUE (41 poslancev). 13 poslancev ostaja nepovezanih oziroma se niso priključili nobeni politični skupini.