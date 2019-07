Protiteroristične enote avstralske policije so davi izvedle racije v šestih poslopjih na zahodu metropole Sydney in pri tem aretirale tri moške, stare 20, 23 in 30 let, je v izjavi za javnost, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije, navedla policija.

Mlajšo dvojico bodo obtožili članstva v teroristični skupini in priprav terorističnih napadov, je še navedla policija in dodala, da so teroristično zaroto, ki jo je navdihnila Islamska država, razkrinkali v zgodnji fazi načrtovanja. Tretjemu aretiranemu grozijo milejše obtožbe.

Dvajsetletnika je policija spremljala zadnjih 12 mesecev, ko se je v Avstralijo vrnil iz Libanona. Znan je bil tudi tamkajšnjim oblastem. Sicer pa so avstralske oblasti na trojico postale pozorne zaradi dejavnosti na spletnih družbenih omrežjih, predvsem na WhatsAppu in Telegramu.

Avstralija je lani sprejela sporno zakonodajo, ki obveščevalnim službam in policija omogoča dostop do kriptiranih komunikacij posameznikov, ki jih sumijo kriminalne dejavnosti, še posebej terorizma.