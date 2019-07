Sosed je pojasnil, da je slišal udarec, ko je truplo padlo na tla v nedeljo popoldne v londonski četrti Clapham. Ko je skozi okno preveril, kaj se je zgodilo na sosednjem vrtu, je sprva mislil, da je tam zaspal brezdomec, saj je imel na sebi vsa svoja oblačila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Potem sem pogledal bolje in videl, da je po stenah vrta razpršena kri. Njegova glava ni bila v dobrem stanju. Nemudoma sem se zavedel, da je padel,« je dodal.

Ko je šel ven iz hiše, pa se mu je ravno približal šokiran sosed, saj je truplo padlo le meter stran od njega, medtem ko se je sončil.

Truplo je bilo zmrznjeno

Sosed je še pojasnil, da je bilo njegovo truplo precej dobro ohranjeno, saj je bilo zamrznjeno.

Policija je napovedala obdukcijo zaenkrat neidentificirane osebe, smrti pa ne obravnavajo kot sumljive. Pri Kenya Airways so preiskali letalo in niso zasledili nobene škode, v pristajalnem podvozju pa so našli vrečo, vodo in hrano.

Veliko slepih potnikov ne preživi takšnih poti zaradi pomanjkanja kisika in hudega mraza na takšni višini. To ni prva tovrstna smrt, v preteklih letih so našli že več trupel na poti do londonskega letališča Heathrow. Poleti leta 2015 so med drugim našli mrtvega moškega na strehi ene od hiš v Richmondu, ko je padel z letala na poti iz Johannesburga v London.

To se dogaja predvsem zaradi pomanjkljive varnosti na več letališčih po svetu. Gre pretežno za nezakonite migrante, ki skušajo priti v državo tako, da se skrijejo v podvozje, je za britanski BBC pojasnil letalski strokovnjak Alastair Rosenschein.