Festival, kot so sporočili organizatorji, hkrati podpira mlade, še neuveljavljene generacije uličnih umetnic in umetnikov ter skrbi za prihodnost lokalnega street art okolja.

Festival bo odprl simpozij Politike in politično street arta, ki se bo ob 16. uri začel v klubu Gromka v AKC Metelkova mesto. Posvetil se bo refleksiji dozdajšnje teorije in prakse na tematiko street arta in grafitov. Politike in politično street arta se bo na simpoziju raztezalo od grafitiranja iz polpretekle zgodovine, kot so bili na primer odporniški grafiti v času 2. svetovne vojne, vse do današnje borbe za pravico do mesta in ponujanju konkretnih odgovorov na sovražni govor.

Na zunanji steni kluba Jalla Jalla v AKC Metelkova mesto pa bo Vedran Štimac, v Puli rojen ilustrator in ulični umetnik in doktorski raziskovalec, ki od leta 2017 živi in ustvarja v Ljubljani, od danes do petka ustvarjal poslikavo z naslovom Cities for people, not for profits! Kot so zapisali organizatorji, bo poslikava risala vprašanja prevladujoče politično-ekonomske dehumanizacijske prakse na kartografijo sodobne družbe.