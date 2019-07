Nevihte, ki so zajele Slovenijo, so se združile v okolici Ljubljane in se premikajo proti jugovzhodu. Vremenski dogodek je povezan s prihodom hladne fronte s severa. Prebivalci Ljubljane so že pred združitvijo neviht videli, da se napoveduje večja količina padavin. Črnim oblakom se je nekaj pred 17. uro pridružil tudi močan veter, ki je obračal dežnike v gostinskih obratih, po ulicah pa so se dvigovali oblaki peska. Deževati je pričelo okoli 17. ure.

V bližini Slovenskih Konjic je že pred 14. uro nastala nevihtna celica z močno radarsko odbojnostjo, ki presega opozorilni prag za možnost toče. Nevihta celica se je počasi premikala proti zahodu, v smeri Velenja. Obetala je krajevno močnejše nevihte s točo, je za STA pojasnil dežurni meteorolog Arsa Uroš Strajnar.

Tudi za sredo meteorologi napovedujejo krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v popoldanskem času bo nastalo nekaj ploh in neviht. V petek bo povečini sončno in spet nekoliko bolj vroče.

Na Arsu pa opozarjajo tudi na povečano verjetnost požarov v naravnem okolju na Primorskem.

Območje visokega zračnega tlaka nad južno Evropo slabi. Hladna fronta je dosegla Alpe in bo v drugi polovici dneva vplivala tudi na vreme pri nas.