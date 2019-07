Do konca meseca čas za vložitev napovedi za odmere dohodnino za tiste, ki niso prejeli izračuna

Zavezanci, ki do 15. junija niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav so imeli lani prihodke, ki so obdavčeni z dohodnino, morajo dohodninsko napoved vložiti sami, in sicer najpozneje do 31. julija, ne glede na višini prejetega dohodka, je pozval Furs. Napoved vložijo na finančnem uradu, kjer so bili lani vpisani v register.