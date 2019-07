Preboj v Beograd. Slovenske košarkarske reprezentantke so uvodni stavek v en glas ponavljale celotne priprave, na koncu pa se jim je želja tudi uresničila. Sicer polovično, a vendarle. Slovenija se je namreč iz Niša resnično prebila v Beograd, a ne še v četrtfinale, kamor so peljala le prva mesta v štirih skupinah. V slovenski skupini C je to uspelo Madžarski, v A branilki naslova Španiji, v B Franciji in v D Srbiji. Bodo pa varovanke selektorja Damirja Grgića v srbski prestolnici igrale tekmo dodatnih kvalifikacij za preboj v četrtfinale, kar je korak naprej v primerjavi s turnirjem najboljših evropskih reprezentanc pred dvema letoma na Češkem, kjer so nastopile premierno. Tam so Slovenke v skupinskem delu prav tako zbrale zmago in poraza, a zasedle zadnje mesto. Za uresničitev cilja in preboj v četrtfinale mora Slovenija danes ob 18. uri ugnati Belgijo, ki velja za eno od favoritinj za odličja.

Kot proti Madžarski in Turčiji Čeprav je skupinski del za Slovenkami in je v njihovih glavah le obračun proti Belgiji, ki je na zadnjem evropskem prvenstvu osvojila tretje mesto, na lanskem svetovnem pa četrto, dogajanja v Nišu kapetanka Nika Barič in soigralke ne smejo kar tako pozabiti. Na prvih dveh obračunih pri porazu proti Madžarski in zmagi proti Turčiji so prikazale fantastično borbenost in kolektivno igro, ki jo morajo ponoviti tudi proti Belgiji, če želijo imeti najmanjše možnosti za presenečenje. Predvsem je treba dobro analizirati neuspeh proti Italiji, proti kateri so bile Slovenke brez pravega žara, energije in borbenosti. Kot da bi se zadovoljile že z dejstvom, da so se prebile v dodatne kvalifikacije za četrtfinale. To je zmotilo tudi selektorja Damirja Grgića. »Prevzemam odgovornost za poraz. Glave preprosto niso bile na pravem mestu. Delno smo pokvarili vtis Slovenije na tem evropskem prvenstvu, vseeno pa moramo biti ponosni, da smo se uvrstili med dvanajst najboljših ekip v Evropi,« je stanje ocenil selektor slovenske ženske reprezentance. Pred obračunom z Belgijo vsi v slovenskem taboru upajo, da bodo znova lahko računali na najvišjo igralko v moštvu Evo Lisec. Štiriindvajsetletna in 193 cm visoka košarkarica si je v 29. minuti uvodne tekme proti Madžarski poškodovala mečno mišico, vse od tedaj pa se kljub silnemu trudu reprezentančne zdravniške službe ni vrnila na parket. Ker je tokratna tekma za Slovenijo na vse ali nič, bo Liščeva zagotovo poskušala stisniti zobe, če le bolečine ne bodo prehude. Njena prisotnost bi bila za selektorja Grgića velik plus, dodaten motiv pa bi predstavljala tudi za njene soigralke.

Favoriti ne zmagujejo vedno Belgijke sicer na letošnjem evropskem prvenstvu za zdaj ne blestijo, a jasno je, da najboljše reprezentance v skupinskem delu šele ogrevajo motorje. Na prvem obračunu so varovanke selektorja Philipa Mestdagha visoko ugnale Rusijo (67:54), nato pa klonile proti Belorusiji (61:69) in nato še Srbiji (66:70). Najboljša posameznica pri Belgiji je Emma Meesseman, ki na prvenstvu povprečno na tekmo beleži po 24,3 točke in devet skokov. Edina preostala belgijska košarkarica, ki povprečno dosega po več kot deset točk na tekmo, je Kim Mestdagh (14,3). Pri Sloveniji je takšnih pet – Teja Oblak (14,3), Shante Evans (13,7), Eva Lisec (13), Annamaria Prezelj (12,7) in Nika Barič (10,3). »Belgija je prvi favorit prvenstva. Na zadnjih dveh velikih tekmovanjih se je uvrstila tik pod sam vrh, tokrat pa cilja še višje. V svojih vrstah ima mogoče najboljšo igralko turnirja Emmo Meesseman. Belgija je v vlogi absolutnega favorita, a favoriti ne zmagujejo vedno. Mi bomo naredili vse, da se v urah do obračuna dobro pripravimo in jih skušamo presenetiti. Na ugoden izid pa seveda lahko računamo le, če bomo prikazali ekipno igro. V tem trenutku še ne vemo, če nam bo lahko pomagala Eva Lisec,« sporoča selektor Damir Grgić.