Glinščica je eden od tistih vodotokov v Ljubljani, ki lahko ob večjih deževjih povzročijo velike težave. Prebivalci Rožne doline, ki je bila leta 2014 poplavljena, so zato zelo občutljivi na to, kaj se dogaja z Glinščico, in predvsem, v kakšnem stanju je njeno korito. To je trenutno videti precej zanemarjeno, so nam v pismu sporočili prebivalci in sprehajalci ob Glinščici.

Na direkciji za vode so povedali, da je njihov koncesionar VGP Hidrotehnik minuli mesec pokosil rastje na območju Glinščice. Pojasnili so, da je koncesionar enkrat na leto dolžan pokositi to območje, za kar namenijo približno 15.500 evrov. Vendar že pogled laika v strugo Glinščice razkrije, da zgolj košnja japonskega dresnika in drugega zelenja, ki zraste v rečni strugi, ni dovolj. V strugi se je namreč nabralo precej naplavin, na katerih je že pognala trava. Betonske plošče na dnu rečne struge so tako zarasle, da jih ponekod skoraj ni več videti.

A kot kaže, si tamkajšnji prebivalci lahko oddahnejo, saj na direkciji obljubljajo, da bo njihov koncesionar še letos poleti uredil strugo Glinščice. Povedali so, da bo v tem mesecu odstranil odmrlo zarast, plavje in ročno očistil betonske plošče. »Struga Glinščice je bila nazadnje očiščena julija leta 2018 v okviru rednih letnih košenj vodotokov,« so povedali na direkciji za vode, kjer zagotavljajo, da tako njihov koncesionar kot tudi direkcija sama nekajkrat na leto oziroma po potrebi preverjajo stanje urejenosti vodotoka.