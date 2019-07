Ali je Milan Bandić kreten?

Režiser Dario Juričan, avtor odmevnih dokumentarcev o hrvaških tranzicijskih tajkunih Ivici Todoriću in Miroslavu Kutleju, je na zagrebški upravni enoti zaprosil za uradno spremembo imena in priimka v ime Milan Bandić, ime, ki ga nosi zagrebški župan. Njegovi prošnji so ugodili 3. maja letos, kar je novopečeni Milan Bandić javno oznanil hkrati z informacijo, da snema film o županu Bandiću, enem najmočnejših politikov na Hrvaškem, ki vodi prestolnico že 16 let. To bo njegov tretji film o osebah, ki usodno zaznamujejo sodobno življenje na Hrvaškem, četrti in zadnji portretni film v tem nizu namerava posneti o Jezusu Kristusu.