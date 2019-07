In zdaj vprašanje, ki je staro že več kot 20 let in noben politik nanj noče odgovoriti. Župan Trsta in predsednik FJK je zagotavljal, da bi Italija in Slovenija dobili nepovratna sredstva EU za železniško povezavo italijanskega in slovenskega omrežja na relaciji Koper–Trst, vsega nekaj kilometrov. Vsa slovenska politika je vse redke slovenske posameznike, ki so pozdravili ta predlog ( tudi župan Boris Popovič na samem začetku), razglašala domala za narodne izdajalce.

Vi, ministrica Bratušek, zagotovo veste, zakaj je bilo tako, in prav zato vas prosim za javni odgovor. Vsak večji javni objekt ima požarni izhod, proga Koper–Divača ga nima. Ali ne bi bil včeraj, danes in jutri nedvomno nujno potreben »požarni izhod« tudi za promet iz Luke Koper? Prepričan sem, da si je Slovenija z odklanjanjem železniške povezave Koper–Trst naredila velikansko škodo. Država, ki odklanja transportno povezanost med državami EU, je ne bodigatreba, ki si ne zasluži nepovratnih sredstev EU. Hrvati dobijo v celoti sredstva za gradnjo mostu na Pelješac (400 milijonov evrov), mi pa nič za progo Koper–Divača. Kredite ob jamstvu države nam bo dal vsak hudič; tudi miloščino nepovratnih sredstev bomo iz Bruslja zagotovo dobili, saj je prav vsaka nova proga za EU dobrodošla.

Torej kakšno je vaše stališče, spoštovana ministrica, do »požarnega izhoda za Luko Koper«, direktne železniške povezave med Koprom in Trstom?

V pričakovanju vašega javnega odgovora se vam v naprej zahvaljujem.

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici