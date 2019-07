Čeprav se je lanska sezona šele dobro končala, se košarkarski klubi že zavzeto pripravljajo na prihodnjo. Sicer ne na parketu, saj so igralci povečini še na zasluženem oddihu, temveč s sestavljanjem moštev. Nič drugače ni niti v Sloveniji, kjer je med najdejavnejšimi državni prvak Primorska. Koprčani so nazadnje podpisali pogodbo z Nejcem Baričem.

Moštvo trenerja Jurice Golemca si je za prihodnjo sezono izborilo nastopanje v ligi ABA, zato je zavzeto zagrizlo v igralsko tržnico. Vodstvo kluba je poskrbelo, da bosta ena ključnih mož iz lanske sezone Marko Jagodić - Kuridža in Marjan Čakarun ostala na Obali. Oba sta pogodbi podaljšala še za dve sezoni. Že pred tem so Koprčani v svoje vrste zvabili zlatega slovenskega reprezentanta Žigo Dimca, nato pa še Američana Stephena Holta in nazadnje Nejca Bariča. Dvaindvajsetletni Barič, brat reprezentantke Nike Barič, je v zadnjih treh sezonah prikazoval odlične igre v dresu Zlatoroga, še zlasti pa je nase opozoril v minuli. »Primorska je ena najambicioznejših zasedb v regiji in mi daje možnost za dokazovanje. Resnično sem vesel, da bom lahko zaigral za ekipo, ki ima visoke ambicije na vseh tekmovanjih, na katerih nastopa,« je po podpisu pogodbe povedal Nejc Barič.

Križem rok ne čakata niti preostala slovenska ABA-ligaša Krka in Cedevita Olimpija. Novomeščani so podaljšali sodelovanje z Luko Lapornikom in v svoje vrste zvabili člana Cedevite v lanski sezoni Ivana Ramljaka. Ljubljančani pa so po napovedih lovke vrgli na slovenske igralce po Evropi. Prvi, ki naj bi podpisal pogodbo z novoustanovljenim klubom, je Aleksej Nikolić, a je športni direktor Ljubljančanov Sani Bečirović to hitro zanikal. Stike naj bi zmaji navezali še z Gašperjem Vidmarjem, Jako Blažičem, Edom Murićem in Klemnom Prepeličem. Najmanj možnosti je za prihod Prepeliča, ki je po sicer slabi sezoni pri Realu Madrid na seznamu želja nekaterih evroligaških moštev.