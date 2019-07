Ljubljanski poletni festival bo v dobrih dveh mesecih postregel z nekaj zvenečimi imeni iz sveta glasbe in umetnosti. Še pred uradnim začetkom je v Ljubljani gostoval sloviti tenorist Placido Domingo, ta se je prvič pri nas predstavil v vlogi dirigenta, zaključil pa se je že tudi komorni festival na Ljubljanici, kjer so dobili priložnost »rečnih« nastopov študentje glasbe. Po sinočnji otvoritvi z Aido bo nedvomno zanimiv tudi uradni zaključek festivala 5. septembra, ko v goste prihaja Izraelski filharmonični orkester, nedvomno eden najprestižnejših in najboljših orkestrov na svetu, s svojim častnim dirigentom Zubinom Mehto. Koncert, na katerem bodo igrali dela Pártosa, Haydna in Berlioza, bo del poslovilne turneje enega največjih dirigentov sodobnega časa.

Še en morda prestižni koncert se obeta dan po zaprtju festivala, ko bo rezidenčnemu orkestru festivala, Orkestru Slovenske filharmonije, dirigiral švicarski dirigent Charles Dutoit, ta hip eden najbolj zaželenih gostov svetovno znanih orkestrov. Izvajali bodo Škerjanca, Stravinskega in Saint-Saënsa. Naši filharmoniki bodo 15. julija v Cankarjevem domu pod taktirko Hansjörga Albrechta izvedli tudi Mahlerjevo Simfonijo št. 2, imenovano Vstajenje, ki je bila že v času skladateljevega življenja eno njegovih najbolj priljubljenih del. Sodelovali bosta mednarodno uveljavljeni sopranistka Valentina Farcas in mezzosopranistka Bettina Ranch.

Med orkestri velja posebej omeniti Orkester Münchenskega radia, s katerim prihaja tudi Zbor Bavarskega radia; 17. julija bodo pod taktirko svojega šefa dirigenta Ivana Repušića preigravali operno literaturo, od Verdija do Wagnerja. Simfonični orkester iz Shenzhena velja za enega najboljših kitajskih orkestrov in prihaja na festival dan pred gostovanjem Mehte, 4. septembra.

Opera, balet, flamenko Med opero Aida in gostovanjem maestra Dutoita pa bo na sporedu Festivala Ljubljana še vrsta žanrsko raznolikih dogodkov, od opernih in baletnih predstav, muzikalov, komornih in simfoničnih koncertov, otroških in mladinskih delavnic do mednarodne likovne kolonije. Med opernimi večeri velja omeniti večer opernih arij, na katerem bosta 11. julija nastopila ameriški baritonist Thomas Hampson in romunska sopranistka Elena Mosuc. Konec avgusta se obeta še ena Verdijeva opera, La traviata, kot jo vidijo v priznanem Teatru Regio iz Torina. Na področju plesa bo ena osrednjih zvezd nedvomno plesalka flamenka Maria Pages. S predstavo Oda času bo v Križankah nastopila že ta četrtek, gre pa za njeno najnovejšo koreografijo, kjer se ukvarja z minljivostjo časa ter njegovim vplivom na človeško telo, hrepenenje in umetnost. 16. julija prihaja na festival plesna zasedba Aterballetto. To je eno najpomembnejših plesnih združenj v Italiji in prva stalna baletna organizacija, ki ne deluje pri operni hiši. Ukrajinska balerina Svetlana Zaharova, članica baletnega ansambla Bolšoj teatra, pa bo v začetku septembra nastopila s skupino baletnikov in ob spremljavi Simfonikov RTV Slovenija ter predstavila nekaj koreografij iz železnega baletnega repertoarja.