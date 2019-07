Mačke se med sabo pogosto ne razumejo, kdaj se tudi resno stepejo, ni pa treba vsakega preganjanja po hiši razumeti kot mačji prepir. Pogosto se mačke, sploh če so mlade, lahko seveda tudi stare, igrajo, mi pa bomo to zmotno razumeli kot konflikt, saj med mačkami tudi igra kdaj postane precej groba in glasna.

Samice bolj prepirljive Manj verjetnosti je, da se bo mačka prepirala z mačko, če je ta moškega spola in kastrirana. Če mačja samca nista kastrirana, se bosta pogosto stepla ali kazala znake agresivnosti, to pa bosta počela takrat, ko bosta hotela izraziti prevlado. Mačji samici se s pretepom, sploh če nista sterilizirani, po navadi borita za lastnikovo pozornost, včasih tudi za prevlado v hiši. Je pa tako, da boste ne glede na spol mački najlažje spravili skupaj, ko sta še mladi, kar je sicer mogoče storiti tudi s starejšimi mačkami, le da boste za to potrebovali več časa in potrpljenja. Po besedah strokovnjakov to, da se mački navadita druga na drugo ali celo spoprijateljita, v povprečju traja osem mesecev, lahko tudi do enega leta. Pripravljeni morate biti tudi na to, da se ne bosta nikoli razumeli ter se bosta večino časa izogibali druga drugi in včasih tudi stepli.