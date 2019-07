V vrtnariji Napret so kljub nadvse muhastemu in vse prej kot naklonjenemu vremenu tudi letos pripravili dneve, namenjene druženju ljubiteljev te dišeče rastline. Na pobočju ob vrtnariji v Marnem je namreč nasad, ne prav značilen za revirske konce. S 1600 rastlinami je zasajeno polje sivke, ki je v teh dneh že v polnem cvetu in zagotovo posebnost daleč naokrog. Ideja za to se je porodila Damjani Napret Čeperlin, sicer tretji generaciji stare in znane vrtnarije. »Vrtnarija obstaja od leta 1939, ki ga štejem kot nekakšen uradni začetek. Stara starša sta takrat zasadila prve paradižnike za namen gojitve. Vrtnarija je ves ta čas na Dolu oziroma Marnem. Sama sem posel začela leta 1993, takoj po končani vrtnarski šoli,« pravi.

Praviloma zadnji junijski konec tedna so vrata vrtnarije poleg siceršnjim strankam odprta tudi za sivko in njene ljubitelje. »Na dnevnih sivke sodelujejo različna društva in posamezniki razstavljalci, predvsem iz regije. Obiskovalci se lahko udeležijo meditacije na sivkinem polju in se podučijo o uporabi sivke,« pove. Vrtnarija ponuja le rastlino kot šopke, venčke ali vrečke, imajo tudi sadike pod znamko sivka z Marnega.