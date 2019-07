Višje temperature naj bi najbolj negativno vplivale na produktivnost v zahodni Afriki in južni Aziji, kaže poročilo mednarodne organizacije o vplivu višjih temperatur na produktivnost. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bo globalni bruto domači proizvod zaradi tega upadel za 1,4 odstotka oz. 2100 milijard evrov. "Gre za ekvivalent gospodarstva Združenega kraljestva," je pojasnila soavtorica poročila Catherine Saget.

Gre sicer za oceno, ki temelji na optimistični predpostavki, da se bodo temperature v povprečju do konca stoletja dvignile za 1,5 stopinje Celzija.

Globalno segrevanje bo najbolj prizadelo kmetijstvo in gradbeništvo, saj delavci v teh panogah svojega dela ne morejo opravljati v senci ali hlajenih prostorih. "Tudi v najboljšem scenariju bo imela večja toplotna obremenitev velike posledice za zaposlene in delodajalce, države in tudi globalno gospodarstvo," je poudarila Sagetova.

Poročilo je objavljeno v dneh, ko se Evropa sooča z vročinskim valom, zaradi katerega je umrlo že osem delavcev. Zato je ILO vlade pozval k oblikovanju, financiranju in implementaciji nacionalnih politik, ki bodo delavce obvarovale pred vročino.