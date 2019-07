Najemnine so se v Parizu v zadnjih 15 letih zvišale za več kot 50 odstotkov. To je posledica višjih cen nepremičnin, oživljanja cen nepremičnin in učinka oddajanja stanovanj v turistični namen prek platform, kot je Airbnb.

Nov sistem predvideva, da bo za vsako območje v Parizu določena referenčna najemnina. Stanovanja bo prepovedano oddajati več kot 20 odstotkov nad to ceno, je povedal pariški podžupan Ian Brossat. Nova pravila bodo veljala po vsem Parizu tako za novo sklenjene pogodbe kot za podaljšanje obstoječih pogodb od današnjega dne naprej. Veljala bodo tako za opremljena kot neopremljena stanovanja.

Velika mesta po Evropi in ZDA se proti vse višjim najemninam, zaradi katerih se domačini selijo iz mestnih središč, borijo na različne načine. Nekatera so tako prepovedala oddajanje prek Airbnb ali omejila število dni, ko lahko lastnik stanovanje kratkoročno oddaja. Druga mesta, kot sta Berlin in New York, pa uvajajo nadzor nad najemninami.

Oblasti v nemški prestolnici Berlin so tako pred nekaj tedni predstavile načrte za petletno zamrznitev najemnin, ki bi lahko začela veljati v začetku prihodnjega leta. Berlin bi tako postal prvo nemško mesto, ki bi zamrznilo najemnine.

Nekateri profesionalci s področja nepremičnin sicer v pariškem sistemu vidijo številne problematične točke. Referenčno ceno za neko območje bo denimo težko postaviti, saj bi morala ta upoštevati velike razlike med posamičnimi stanovanji in soseskami, še dodaja AFP.