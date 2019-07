Oražem je na tiskovni konferenci danes dejal, da se bo zavod predvidoma še danes odločil, kako postopati glede omenjene medvedke, popoldne pa je po pogovoru s člani interventne skupine pojasnil, da je na omenjenem območju sicer ogromno medvedov, najverjetneje pa ni več medvedke, ki je napadla 80-letno žensko.

Meni, da so jo najbrž pregnali aktivisti, ki so jo skušali odgnati s hrupom. »Se pa zavedamo, da kamorkoli je šla, je lahko zaradi tega še bolj preplašena,« je pojasnil. Minister za okolje Simon Zajc je sicer na novinarski konferenci pojasnil, da se nova odločba lahko izda na podlagi novih pojavljanj medveda, če bo za to zaprošeno. Če bodo izpolnjeni zahtevani kriteriji, Agencija RS za okolje odloči o novi odločbi, je pojasnil. »Če pa ponovno pride do ogrožanja življenja, v istem dnevu sledi ustna odločba,« je dodal Zajc.

Medvedka z mladičema je 22. junija zgodaj zjutraj v naselju Vrh nad Želimljami napadla 80-letno žensko in jo poškodovala, zato je posebna skupina po izdani interventni odločbi še isti dan začela z iskanjem te medvedke, ki je bila predvidena za odstrel. Medvedkin odstrel je preprečevala skupina aktivistov, ki je medvedko skušala odgnati s hrupom - med drugim so ropotali z lonci in pokrovkami in na glas poslušali glasbo.

Ustno odločbo za odstrel je sicer izdalo kmetijsko ministrstvo s soglasjem Agencije RS za okolje, ki je pristojna za odstrele v izjemnih dogodkih, ko gre za poškodovane zveri ali pa za medvedko, ki je napadla človeka. Vendar pa medvedke v času veljavnosti odločbe niso našli.