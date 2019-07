V zgodovino lige NBA se bo 1. julij 2019 zapisal kot eden najbolj norih dni v zgodovini. Ko se je uradno odprla igralska tržnica, se je namreč zgodil niz odmevnih prehodov prostih igralcev in menjav. Največji posel je zagotovo naredil Brooklyn, ki je v svoje vrste zvabil Kevina Duranta, Kyrieja Irvinga in DeAndreja Jordana. Največji poraženec je znova New York, ki je imel možnost podpisati dve maksimalni pogodbi, a ostal brez pravega zvezdnika. Klub bo več kot očitno zamenjal tudi Goran Dragić. Miami je namreč v zameno za Josha Richardsona iz Philadelphie dobil Jimmyja Butlerja, nekaj časa pa je celo kazalo, da bo to posel med tremi moštvi, v katerem bo v Dallasu pristal Dragić. A moštvo iz Teksasa si je bolj želelo Kellyja Olynyka in Derricka Jonesa, kar ni bilo všeč predsedniku Miamija Patu Rileyju, zato je vse skupaj padlo v vodo.

»Po opravljeni analizi so se pri Dallasu odločili, da je Dragićeva plača previsoka in bi jih ovirala pri njihovih nadaljnjih načrtih,« je pojasnil Dragićev agent Bill Duffy. Po poročanju ameriških medijev pa Miami s tem ni odstopil od želje, da se znebi Dragićeve pogodbe, ki je težka 19,2 milijona dolarjev. Riley si želi namreč na Florido pripeljati še Bradleyja Beala iz Washingtona, zato mora narediti rokade v moštvu. Ameriški mediji dodajajo, da zaradi spoštovanja do Dragića Miami sodeluje s slovenskim organizatorjem igre in poskuša ustreči njegovim željam pri izbiri kluba. V kombinacijah se najbolj pogosto omenjajo New York, LA Clippers in LA Lakers. Najbolj organizatorja igre potrebujejo LA Lakers, ki so po prihodu Anthonyja Davisa v svoje vrste poskušali zvabiti še Kembo Walkerja ali D'Angela Russella, a jim to ni uspelo.

Slovenski ljubitelji košarke so si sicer ob novici, da Dragić odhaja v Dallas, že meli roke, saj bi v Teksasu združil moči z Luko Dončićem, a na koncu od tega ni bilo nič. Dallas je na splošno eden večjih poražencev v nori noči kupčij NBA, saj jim razen pričakovanega podpisa petletne pogodbe s Kristapsom Porzingisom v svoje vrste ni uspelo zvabiti nikogar.

Najodmevnejši prehodi v ligi NBA: Kevin Durant (iz Golden Stata v Brooklyn), Kyrie Irving (iz Bostona v Brooklyn), DeAndre Jordan (iz New Yorka v Brooklyn), Kemba Walker (iz Charlotta v Boston), Al Horford (iz Bostona v Philadelphio), D'Angelo Russell (iz Brooklyna v Golden State), Andre Iguodala (iz Golden Stata v Memphis), JJ Redick (iz Philadelphie v New Orleans), Derrick Rose (iz Minnesote v Detroit), Bojan Bogdanović (iz Indiane v Utah), Malcolm Brogdon (iz Milwaukeeja v Indiano), Ricky Rubio (iz Utaha v Phoenix), Julius Randle (iz New Orleansa v New York), Jimmy Butler (iz Philadelphie v Miami), Josh Richardson (iz Miamija v Philadelphio).