Petdesetletniku z območja Upravne enote Logatec se je pri pristajanju na vzletišču Kovk zadnji del padala približno pet metrov nad tlemi zaprl, tako da je padel na ravno travnato površino. Prvo pomoč so mu nudili gorski reševalci, zatem pa so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali v Ajdovščino in od tam z reševalnim vozilom v ljubljanski klinični center, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Dvaindvajsetletnik z območja Upravne enote Ajdovščina pa se je poškodoval nad vasjo Otlica. Letel je okoli manjšega hriba Zavrh, ker pa se je preveč približal robu, se mu je zaprla desna stran padala. Z višine približno 30 metrov je padel na kamnito pobočje in se huje poškodoval. Dežurna ekipa reševalcev Gorske reševalne službe z Brnika ga je z vojaškim helikopterjem odpeljala na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Policija je o obeh nesrečah obvestila preiskovalca letalskih nesreč in incidentov na ministrstvu za infrastrukturo, prav tako pa bodo obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.