Kartel Opec, ki šteje 14 članic, danes na Dunaju razpravlja o podaljšanju omejitev proizvodnje. Te so sicer veljale do konca junija.

V torek bo sledilo še zasedanje skupine Opec+, ki ob članicah Opeca obsega še 10 držav proizvajalk nafte, vključno z Rusijo.

Vodja nigerijske delegacije Folasade Yemi-Esan je ob prihodu na Dunaj poudarila, da njena država podpira podaljšanje obstoječih kvot za devet mesecev namesto šestih. "To bi prineslo večjo varnost in posledično zmanjšalo nestanovitnost na trgu," je menila.

Putin in Salman sta se za podaljšanje omejitev dogovorila na srečanju ob robu vrha skupine G20 konec tedna na Japonskem. Tudi onadva sta se izrekla za podaljšanje za šest ali devet mesecev, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Države v skupini Opec+ so decembra lani sklenile, da bodo v prvih šestih mesecih letos proizvodnjo skupno oklestile za 1,2 milijona 159-litrskih sodov dnevno glede na oktobrsko raven. S tem so svetovno zalogo oklestile za več kot odstotek.

Po ocenah mednarodne agencije za energijo IEA so države Opec+ svoj sklep o višini proizvodnje v zadnjih mesecih tudi uresničile, v nekaterih mesecih so načrpale še manj od dogovorjenega. Cene nafte so se medtem gibale različno - sod severnomorske nafte brent je konec lanskega leta stal 50 dolarjev, konec aprila več kot 75 dolarjev, sledil pa je ponovni padec na nekaj več kot 60 dolarjev.

Države Opeca sicer načrpajo okoli tretjino nafte na svetu, 24-članska skupina Opec+ pa skoraj polovico.