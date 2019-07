V skladu s sporazumom iz leta 2015 Iran ne sme skladiščiti več kot 300 kilogramov urana, oplemenitenega do 3,67 odstotka. Po navedbah Farsa je Mednarodna agencije za jedrsko energijo (IAEA) potrdila, da je bila ta meja prekoračena. Tega pri sami IAEA za zdaj niso uradno potrdili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

ZDA so lani izstopile iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu in proti islamski republiki znova uvedle sankcije s ciljem prisiliti to državo k pogajanjem o obsežnejšem sporazumu.

Iran je prejšnji mesec v odgovor razkril stopenjski načrt, v skladu s katerim se namerava tudi sam umakniti iz delov sporazuma. Preostalim podpisnicam sporazuma - Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji, Kitajski in Rusiji - pa je dal do konca julija čas, da ga oživijo in zrahljajo sankcije proti iranskemu naftnemu in finančnemu sektorju.

Na Dunaju so se prejšnji teden sešli diplomati iz Irana in omenjenih držav in skušali narediti korak naprej v prizadevanjih za rešitev sporazuma o jedrskem programu.

Evropske države so v tej luči v petek obelodanile sprožitev mehanizma Instex, ki ga je EU vzpostavila s ciljem pospešitve trgovanja z Iranom in v izogib sankcijam ZDA. Iran je v zvezi s tem dal vedeti, da ta prizadevanja, kljub temu da gre za korak naprej, verjetno ne bodo dovolj, da Teheran ne bi zapustil sporazuma iz leta 2015.

To je danes še pred novico, ki jo je objavil Fars, ponovil tudi vodja iranske diplomacije Mohamed Džavad Zarif. Mehanizem Instex je sicer pozdravil kot znak, da se od ZDA oddaljujejo njene najtesnejše zaveznice, kar pomeni, da ima strateško vrednost. A hkrati je poudaril, da Instex ne izpolnjuje zahtev Teherana oz. obveznosti EU ter da ima tako lahko le omejeno vrednost.

Zarif je sicer danes tudi izrazil prepričanje, da prizadevanja ZDA za mednarodno podporo njihovi agresivni drži in ostrim sankcijam proti islamski republiki niso bila uspešna. Pritisk in sankcije ZDA na Iran so po mnenju Zarifa znak šibkosti.

»ZDA skušajo oblikovati protiiransko zavezništvo in obsoditi Iran v Varnostnem svetu ZN. Za zdaj so bile v obeh poskusih neuspešne,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Zarif.

»Od ZDA se vse bolj oddaljujejo celo njihove zaveznice,« je še ocenil vodja iranske diplomacije in poudaril, da se bodo pritisku zoperstavili s pritiskom in odporom, kot bi se na spoštovanje odzvali s spoštovanjem.