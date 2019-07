Oblasti so do danes dopoldne preventivno evakuirale več kot 600 ljudi v bližini požara pri kraju Lübtheen, izpraznili pa so tudi bližnji počitniški tabor, kjer je bilo okoli 100 otrok, poročajo nemški mediji.

Požar na nekdanjem vojaškem območju je toliko bolj nevaren, saj je to območje še vedno polno streliva, kar lahko ogroža življenja, je opozoril deželni minister za okolje Till Backhaus.

Z ognjenimi zublji se bori okoli 350 gasilcev, na območje pa so poklicali dodatno pomoč gasilcev iz Mecklenburg-Predpomerjanske in sosednje Spodnje Saške. Zaradi nevarnosti ostankov streliva in morebitnih eksplozij se morajo gasilci držati varnostne razdalje okoli kilometra.

Požar je izbruhnil v petek v gozdu ob nekdanjem vojaškem vadbenem območju. Oblasti so sprva sporočile, da je požar pogašen, v nedeljo pa je ponovno izbruhnil. Oblasti domnevajo, da je požar nekdo podtaknil.

Posledice požara čutijo tudi že v sosednjih deželah. Zaradi dima so oblasti v Brandenburgu in na severu Saške-Anhalt pozvale prebivalce, naj imajo zaprta okna in vrata. O vonju po dimu pa se pritožujejo tudi v mestih Leipzig, Dresden in Berlin. Kot zagotavljajo berlinski gasilci, je vonj nadležen, ni pa nevaren.