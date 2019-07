Trije tujci, 25-letni državljan Maroka in 18-letna Alžirca, so obdolženi, da so 8. maja v Beli krajini ugrabili domačina, ga zvezali, strpali v prtljažnik njegovega avtomobila in se skupaj z njim odpeljali proti italijanski meji. Pred mejo naj bi avto zapustili in pot peš nadaljevali v Italijo. Tam so jih prijeli italijanski varnostni organi in jih predali slovenski policiji.

Vse tri so 10. maja s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je na predlog tožilstva odredil pripor. Kasneje so jim ga podaljšali zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti.

Ugrabitev je bila povod za protest, ki so ga nekaj dni zatem pripravili v Črnomlju. Konec maja je Črnomelj obiskal notranji minister Boštjan Poklukar, ki je prebivalcem ob južni meji obljubil dodatne varnostne ukrepe. Med drugim dodatne začasne tehnične ovire, video nadzor in če bo treba, tudi kadrovsko okrepitev.