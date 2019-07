Trump in Kim sta se dogovorila za »nadaljevanje produktivnega dialoga, da bi dosegli nov preboj pri denuklearizaciji Korejskega polotoka«, je poročala uradna severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Do srečanja je prišlo po sobotnem Trumpovem tvitu, da bi med nedeljskim obiskom v Južni Koreji rad kratko pozdravil Kima. Srečanje, na katerih je bil prisoten tudi južnokorejski predsednik Moon Jae In, je nato trajalo eno uro. Kim in Trump sta se rokovala, Trump je kot prvi ameriški predsednik stopil na severnokorejska tla ter Kima povabil na obisk v ZDA »kadarkoli hoče«.

Agencija KCNA je rokovanje v vasi Panmunjom, kjer so leta 1953 podpisali premirje, s katerim se je končala korejska vojna, označila za zgodovinsko in »čudovit dogodek«. Vas je označila za simbol razdeljenosti.

Dodala je, da sta voditelja govorila o vprašanjih skupnega interesa, ki so postala ovira pri njihovem reševanju, ter da sta se dogovorila, da bosta ostala v tesnih stikih.

Kim je po navedbah KCNA pohvalil »dobre osebne odnose« s Trumpom, ki bodo prinesli dobre rezultate, »ki jih drugi ne morejo predvideti" in ki "delujejo kot skrivnostna sila, ki premaga številne težave in ovire tudi v prihodnosti«. Trump sicer Kima stalno naslavlja s prijateljem.

Improvizirano srečanje, ki do zadnje minute ni bilo gotovo, je bilo polno simbolizma, navaja AFP. Trumpov prestop meje je pomenil nadaljevanje lanskega prvega vrha Kima in Moona, ko je slednjega Kim - tako kot sedaj Trumpa - povabil, da stopi na severnokorejsko ozemlje.

Uradni severnokorejski časnik Rodong Sinmun je fotografije srečanja objavil na naslovnici, v časniku pa vsega skupaj 35 fotografij.