V ozadju besednega spopada je aretacija kapitanke ladje Sea-Watch 3 Carole Rackete, ki je v soboto s 40 migranti na krovu nasilno vplula v pristanišče na italijanskem otoku Lampedusa. Zaradi aretacije kapitanke, ki je nemška državljanka, je v sporu z Rimom tudi Berlin.

Salvini se je že v nedeljo ostro odzval na izjave nemškega predsednika Frank-Walterja Steinmeierja, ki je bil kritičen do aretacije Racketejeve. »Nemškega predsednika vljudno prosimo, da se ukvarja za zadevami v Nemčiji in da od svojih sodržavljanov terja, da ne kršijo italijanskih zakonov in s tem življenj italijanskih varnostnih ne postavljajo na kocko,« je na facebooku v nedeljo zapisal Salvini.

Danes pa je prav tako prek facebooka Franciji sporočil, da bo Italija, »glede na to, da je francoska vlada vsaj deklarativno tako odprta do migrantov, naslednjo ladjo z migranti poslala v Marseille«, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Tiskovna predstavnica francoske vlade Sibetz Ndiaye je sicer v nedeljo v kritiki Salvinija oz. italijanske vlade spomnila, da je Italija prejela okoli milijardo evrov EU za migrante. Salvini po besedah Ndiayeve politično instrumentalizira migrantsko krizo, ko trdi, da Francija in EU pri tem vprašanju nista solidarni, povzema francoska tiskovna agencija AFP.