Japonska je v nedeljo uradno izstopila iz Mednarodne komisije za kitolov (IWC), kitolovke pa so posledično danes izplule iz mesta Shimonoseki in pristanišča Kushiro na severnem otoku Hokkaido, kite pa bodo lovile v obalnih vodah, je sporočila agencija za ribištvo pri japonski vladi.

V skladu z odločitvijo te agencije kvota za ulovljene kite letos znaša 225 živali. Gre za 150 Brydovih kitov, 52 ščukastih kitov in 25 zajvalov, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Namestnik generalnega sekretarja japonske vlade Yasutoshi Nishimura je ob objavi obnovitve kitolova v komercialne namene na novinarski konferenci zagotovil, da ga bo Japonska izvajala »na znanstvenih temeljih in ob ustreznem upravljanju z viri, tako da ne bo sprožala škodljivih učinkov«.

Japonska je komercialni kitolov obnovila, čeprav večina japonskih potrošnikov dandanes ne je več kitovega mesa. A nekateri so mnenja, da ima to še vedno določen kulturni pomen. Japonska pred tem 31 let kitov ni lovila v komercialne namene, temveč je bil kitolov omejen za namene znanstvenih raziskav, kot so to označili v Tokiu.

Japonska je sicer ob ostrih mednarodnih obsodbah sprejela odločitev, da ustavi takšen kitolov v raziskovalne namene na Antarktiki. Flote japonskih kitolovk so se tako marca vrnile z zadnjega kitolova v »znanstvene namene« v Južnem oceanu, potem ko so tam ujele 333 ščukastih kitov.

Po mnenju kritikov je Japonska tudi v času neizvajanja komercialnega kitolova, h kateremu je v skladu z moratorijem IWC pristopila leta 1988, s kitolovom za znanstvene raziskave japonskim kitolovcem omogočila lov v komercialne namene.

Meddržavno sodišče v Haagu je leta 2014 razsodilo, da je japonski kitolov v t. i. raziskovalne namene na Antarktiki v nasprotju z moratorijem IWC na kitolov.