V mehiški Guadalajari so bili v soboto priča nenavadnemu vremenskemu pojavu. Sonce je močno žgalo, temperature so se dvignile do 30 stopinj Celzija. A nato je začela padati toča. In to tako močno, da je v šestih predmestjih Guadalajare povsem prekrila ceste, ponekod pa ustvarila celo meter in pol visoke kupe, v katerih so se skrili še veliki tovornjaki.

Na pomoč pri odstranjevanju posledic hude nevihte so priskočile varnostne sile in vojaki, gasilci so pomagali pri poplavljenih predelih in podrtih dreves. Poškodovanih naj bi bilo najmanj 200 hiš, močne padavine so s seboj odnesle najmanj 50 avtomobilov. Poškodovan naj ne bi bil nihče.

Guadalajara, ki leži severno od mehiške prestolnice, se je zadnje tedne kopala v soncu, temperature pa so se gibale okoli 30 stopinj Celzija. Območje je zajelo več neviht, a nobena tako močna, kot je bila sobotna.

»Po vsem tem nekateri še vedno dvomijo v obstoj podnebnih sprememb,« je dogodek malce posmehljivo komentiral guverner Enrique Alfaro. »Česa takšnega nismo še nikoli videli. Neverjetno je bilo.«