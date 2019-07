V torek bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno. V notranjosti države bodo nastajale plohe in nevihte, ki se ponekod lahko zavlečejo v noč. Možno bo tudi kakšno krajevno neurje. Zapihal bo severovzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 20, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev. Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: V sredo in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v popoldanskem času bo nastalo nekaj ploh in neviht. Vročina bo nekoliko popustila.

Nad južno Evropo in Sredozemljem še vztraja območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se od severa počasi bliža Alpam. Pred njo k nam od jugozahoda doteka zelo topel in še razmeroma suh zrak.

Danes bo pretežno jasno, popoldne bodo v Alpah posamezne nevihte. V torek bodo v krajih severno od nas že dopoldne nastajale plohe in nevihte, drugod se bodo pojavljale predvsem popoldne in zvečer. Ob Jadranu bo večinoma sončno, proti večeru bo zapihala šibka do zmerna burja.