Danes ob pol osmih zjutraj je močno počilo v stanovanju v prvem nadstropju bloka na Simoničevem bregu v Gornji Radgoni. Plin je uhajal iz jeklenke, in ko je ena od stanovalk želela na štedilniku pogreti hrano, je odjeknila eksplozija. Ogenj je zajel in uničil celo stanovanje, mama in hči pa sta se še pravočasno rešili in sta jo odnesli »le« z opeklinami.

Požar je ukrotilo enajst gasilcev PGD Gornja Radgona, ki so pogasili stanovanje in na plan odnesli jeklenko, iz katere je še med gašenjem bruhal ogenj. Evakuirati so morali še kakšnih 20 stanovalcev bloka. »Včasih so ljudje vsako leto redno menjali cevi na jeklenkah s plinom, zdaj pa se na to kar pozablja, kar ni prav. Nujno je redno servisiranje in seveda menjava tesnila ob vsaki menjavi jeklenke,« je opozoril vodja intervencije PGD Gornja Radgona Rajko Lipič.