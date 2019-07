Dvajseterica kandidatov in kandidatk je skušala demokratske in neodvisne volivce prepričati, da so najboljša možnost za zmago proti republikancu Donaldu Trumpu in novo smer ZDA z manjšimi razlikami med navadnimi državljani ter najbogatejšimi. Te razlike so naraščale že v času demokrata Baracka Obame, v Trumpovih časih pa se je širitev prepada pospešila.

Za ameriške volivce je bilo skozi zgodovino volitev praviloma v ospredju gospodarstvo, ki mu statistično gledano trenutno ni kaj očitati. Zaposlovanje narašča skupaj s plačami, brezposelnost pada, inflacija je nizka, gospodarska rast je trdna in bi bila še bolj, če Trump ne bi strašil s carinami oziroma po Trumpovem prepričanju - če bi centralna banka Federal Reserve znižala obrestne mere.

Trump si lasti zasluge za vse, kar je dobro in deluje, in krivi druge za pomanjkljivosti, kar bo nadaljeval do volitev. Večina Američanov se zaveda, da gre gospodarstvu dobro, vendar se to doslej predsedniku ni obrestovalo v številkah javnomnenjske podpore. Nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden ga redno premaguje v vseh anketah, to pa uspeva tudi nekaterim drugim, ki so s svojimi stališči precej bolj levo od sredinskega Bidna.

Prvi soočenji sta pokazali, da demokratska stranka išče predvsem najbolj zanesljivo pot za zmago proti Trumpu in še ni jasno, ali to pomeni bolj sredinsko pot, ki jo na primer zagovarja Biden skupaj s senatorko slovenskega rodu Amy Klobuchar, ali pa premik v levo, ki ga še naprej tako kot leta 2016 zagovarja senator Bernie Sanders skupaj s senatorko Elizabeth Warren.

Nekje vmes je senatorka iz Kalifornije Kamala Harris, ki je Bidnu malce pristrigla peruti na soočenju pri vprašanju odnosa do rasizma oziroma državljanskih pravic temnopoltih. 76-letni Biden je bil senator že v časih, ko je bila institucionalizacija pravic v povojih in je imel do določenih vprašanj, kot je prisilna vožnja z avtobusi temnopoltih šolarjev v boljše bele šole, takrat drugačno mnenje kot danes.

Rošada demokratske in republikanske stranke glede pravic temnopoltih je potekala v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Poenostavljeno povedano, danes lahko rasisti najdejo svoj prostor le pri republikancih, od državljanske vojne naprej pa so bili udomačeni pri demokratih.

Temnopolta Harrisova bo morda s poudarjanjem rasnega vprašanja demokrate prikrajšala za volivce, ki naj bi jih potrebovali - revnejše belce s srednjega zahoda, ki so šli od Obame k Trumpu, po drugi strani pa je kot nekdanja tožilka sprejemljiva za volivce, ki se bojijo, da bodo demokrati odprli vrata toleranci do kriminala, kot je trenutno opredeljeno tudi nezakonito prestopanje meje.