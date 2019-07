Nigerija je v skupini B končala za Madagaskarjem (7) s šestimi točkami, sledili sta Gvineja (4) in Burundi (0). V predtekmovalni tekmi v skupini A so gostitelji turnirja z 2:0 (2:0) ugnali Ugando. Egipt si že po dveh krogih zagotovil nadaljevanje tekmovanja, kar je kljub porazu uspelo tudi Ugandi s štirimi točkami. Demokratična republika Kongo je bila s 4:0 boljša od Zimbabveja.

Junak zmage Egipta je bil Mohamed Salah, ki je zadel s prostega strela za tretjo zmago gostiteljev turnirja. Za končnih 2:0 je zadel kapetan Ahmed Elmohamady. »Devet točk iz treh tekem od nas pričakujejo. Najtežji del turnirja prihaja zdaj. S ponedeljkom se začenjajo pripravljati, ne glede na to, kdo nam bo stal nasproti v izločilnih bojih. Na treh tekmah smo dosegli pet golov in trikrat nismo prejeli gola. To so zame dobre številke,« je po tekmi menil Elmohamady.

Novinci na afriškem prvenstvu z Madagaskarja so presenetili Nigerijo, za prvo mesto in napredovanje v izločilne boje s prvega mesta sta zadela Lalaina Nomenjanahary in Charles Andriamatsinoro.

Za najvišjo zmago v predtekmovanju so poskrbeli igralci Demokratične republike Konga, ki so se po dveh porazih v uvodnih krogih tokrat znesli nad Zimbabvejem. Strelci so bili Jonathan Bolingi, Cedric Bakambu dvakrat in Britt Assombalonga.

V osmino finala se bodo prebile prvo- in drugouvrščene ekipe iz vsake skupine ter še štiri najboljše tretjeuvrščene. Super orli iz Nigerije so ena od najuspešnejših afriških reprezentanc. Trikrat so že priborili celinske naslove (1980, 1994 in 2013), trikrat od šestih nastopov na svetovnih prvenstvih pa so se prebili v šestnajstino finala.

Na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti je bila Nigerija zlata, četrta pa na pokalu konfederacij leta 1995. Leta 1954, ko so Nigerijci prvič nastopili na SP, so bili peti na svetovni lestvici, kar je najvišja uvrstitev kakšne reprezentance iz črne celine doslej.