Specializirano državno tožilstvo je sicer tožbo vložilo proti nekdanjemu prvemu možu Intereurope ter njegovi mami in hčerki, na kateri naj bi prenesel nezakonito premoženje. Tožilstvo je zahtevalo 1,9 milijona evrov, med obravnavo pa je zahtevek že zmanjšalo na 1,6 milijona evrov. Po odločitvi ustavnega sodišča, ki je razveljavilo prvi odstavek 57. člena zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, pa je tožilstvo tožbo proti Lovšinovim umaknilo.

Lovšin je prek svojega odvetnika Deana Babiča iz Kopra z listinami dokazoval, da je bilo vse njegovo premoženje zakonito in pridobljeno do leta 2009, torej pred veljavnostjo zakona novembra 2011. To v zavrnilni sodbi navaja tudi sodnica.

Lovšinovim ni mogoče odvzeti premoženja, ki ga v tožbi navaja Specializirano državno tožilstvo, »ker ga zaradi prepovedi povratne veljave pravnih aktov ni mogoče odvzeti«. Zato se tožbeni zahtevek tožilstva kot neutemeljen zavrne, »saj ni nobene pravne podlage za odvzem premoženja prvemu tožencu in z njim povezanima osebama«, je v sodbi zapisala sodnica Suzana Ivanič Lovrin. Država pa mora zaradi zavrnilne sodbe Lovšinovim in njihovim zagovornikom povrniti vse sodne stroške, kar znaša več kot 25.000 evrov, poroča večer.

Po besedah odvetnika Babiča so zavrnilno sodbo seveda pričakovali, saj je morala sodnica upoštevati ustavno odločbo glede zakona, »ki je bil že od sprejetja na zelo trhlih temeljih«. »Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora ni dobro napisan, na kar smo mnogi opozarjali že od začetka, država pa ima že zdaj dovolj mehanizmov, da bi lahko odvzela nezakonito premoženje, na primer po davčni zakonodaji in po zakonu o kazenskem postopku,« je za Večer dejal Babič.