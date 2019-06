Z novim sporazumom bodo poleg delavcev iz BiH v enoletno kletko strpali še delavce iz Srbije

Državni zbor je konec maja ratificiral sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije v Sloveniji, ki enako kot veljavni sporazum z BiH določa enoletno obvezno zaposlitev pri istem delodajalcu. Delavci iz BiH že vrsto let opozarjajo, da so v tem času prepuščeni na milost in nemilost delodajalcu.