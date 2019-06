Slovenski športniki so evropske igre v Minsku sklenili z novimi uspehi. Danes je najprej telovadka Teja Belak osvojila četrto zlato slovensko kolajno, potem ko je ugnala tekmice na preskoku. Slovensko odpravo v Belorusiji je popoldan razveselila še karateistka Tjaša Ristić, ki je v kategoriji do 61 kilogramov osvojila srebrno kolajno. Slovenija je igre v Belorusiji končala s šestimi kolajnami; štirimi zlatimi (poleg telovadke Teje Belak na preskoku še judoistka Klara Apotekar do 78 kilogramov, atletinja Maja Mihalinec na 100 metrov in lokostrelka Toja Ellison v disciplini sestavljeni lok) ter po eno srebrno (Tjaša Ristić) in bronasto kolajno (judoistka Maruša Štangar do 48 kilogramov). Zanimivo je, da so vseh šest kolajn dosegle športnice. Slovenska reprezentanca je izboljšala dosežek iz Bakuja, kjer je osvojila pet kolajn, po zaslugi telovadca Saša Bertonclja le eno zlato.

»To je moj uspeh kariere in obliž na rane po smoli na evropskem prvenstvu. V kvalifikacijah smo bile tekmovalke izenačene, vedela sem, da lahko osvojim kolajno, a zlata nisem pričakovala. Res sta mi uspela dva odlična skoka,« je uspeh presenetil Tejo Belak, ki sicer sodi med najboljše telovadke na preskoku v Evropi, a doslej kolajne na velikem tekmovanju še ni osvojila. Dosegla pa je številna četrta mesta. V kvalifikacijah je najboljša slovenska telovadka zadnjih let dosegla četrti rezultat. Druga v Minsku je bila najboljša iz kvalifikacij Rusinja Angelina Melnikova, tretja pa Madžarka Sara Peter.

Slovenski gimnastični uspeh je danes dopolnila Adela Šajn, ki je na parterju zasedla peto mesto. Slovenka je imela po kvalifikacijah, kjer je bila prav tako peta, nekaj zdravstvenih težav. Zaradi slabega počutja in bolečin v želodcu je morala poiskati pomoč v bolnišnici, kjer pa so preiskave pokazale, da ni nič resnega. Že v soboto se ji je stanje izboljšalo, lahko je normalno trenirala, a možnosti za kolajne so bile majhne. Adela Šajn je v finalu prehitela le eno tekmovalko.

Tjašo Ristić je v finalu borb do 61 kilogramov s 3:1 premagala Ukrajinka Anita Serogina. Pred tem je Gorenjka v polfinalu s 4:2 ugnala Francozinjo Gwendoline Philippe, v predtekmovalni skupini pa je dosegla poraz, neodločen izid in zmago ter v skupini zasedla drugo mesto. Slovenska karateistka, dobitnica kolajn na zadnjih dveh evropskih prvenstvih, sredozemska prvakinja in četrta s prejšnjih evropskih iger je premagala domačinko Anastazijo Dzjackovo, se z neodločenim izidom 1:1 razšla s Španko Cristino Ferrer, izgubila pa proti Turkinji Merve Coban, ki jo je premagala že v finalu letošnjega evropskega prvenstva v Guadalajari. Merve Coban je morala v polfinalu priznati premoč kasnejši zmagovalki.

»Finalna borba je bila precej taktična. Čakali sva ena drugo. Dobro se poznava, tudi trenirali sva že skupaj. Je dobra borka. Če bi kaj drugače storila ali če bi se drugače obrnila, če bi sodniki drugače videli kakšen udarec, bi lahko tudi zmagala, načeloma pa sem zadovoljna,« je po finalu dejala Tjaša Ristić.

V soboto v Minsku ni bilo slovenskih nastopov. Nemci so si s finalno zmago s 3:0 v namiznem tenisu proti Švedski kot prvi priborili ekipno olimpijsko vozovnico. Slovenski namiznoteniški igralci so na sicer izjemno močnem turnirju, na katerem so tekmovali vsi najboljši evropski igralci, zaostali za pričakovanji.