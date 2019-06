Le še štiri reprezentance so ostale v boju za naslov južnoameriškega prvaka v nogometu. Po Brazilcih so se v polfinale uvrstili še Argentina, Čile in Peru. Na štirih četrtfinalnih tekmah so gledalci videli le dva gola (oba so dosegli Argentinci proti Venezueli), kar je najmanj v tej fazi tekmovanja v zgodovini Cope. Preostale tri tekme so se po 90 minutah (podaljški se igrajo šele od polfinala dalje) končale brez golov, odločale so enajstmetrovke, srečnejši pa so bili Brazilci, Čilenci in Perujci.

VAR zaznamoval četrtfinale Argentincem, ki so bili v domovini deležnih močnih kritik, sta na tekmi proti Venezueli zmago prinesla Lautaro Martinez in Giovani Lo Celso. »Vedeli smo, da ne bo enostavno, a smo veseli, ker smo prišli v polfinale. Prvenstvo smo si otežili sami, a zdaj smo tukaj,« je bil po tekmi zadovoljen napadalec gavčev Sergio Agüero. Argentinci so bodo v polfinalu pomerili z Brazilci, to bo prvi spopad večnih rivalov na Copi po finalu 2007, ki ga je Brazilija – prav tako doma – dobila s 3:0. »Ta tekma po vsem svetu povzroči veliko navdušenja, ne igramo je ravno vsak dan. Smo pripravljeni, dali bomo vse od sebe,« je zaključil Agüero. Prvi zvezdnik Argentine Lionel Messi je kritiziral organizatorje, češ da igrišča niso pripravljena, kot bi bilo potrebno za takšno raven tekmovanja. V drugem polfinalu se bosta udarila Čile in Peru. Dvakratni branilci naslova (2015, 2016) so po enajstmetrovkah izločili Kolumbijo, ki prej na prvenstvu ni poznala poraza. Čilenci z igro sicer niso navdušili, a so bili bliže zmagi že v rednem delu, ko je VAR razveljavil gola Aranguiza in Vidala. Pri strelih z bele točke je bilo uspešnih devet izvajalcev, zgrešil je le kolumbijski branilec William Tesillo. Še bliže zmagi so bili Urugvajci, ki so trikrat zatresli mrežo Peruja, a je VAR v vseh treh primerih pravilno pokazal na prepovedani položaj. Peru na celotni tekmi ni sprožil strela v okvir vrat, na koncu pa so odločale enajstmetrovke. Že v prvi seriji je perujski vratar Pedro Gallese obranil strel zvezdniku Barcelone Luisu Suarezu, preostali izvajalci pa so bili uspešni in Peru se je še tretjič na zadnjih štirih južnoameriških prvenstvih prebil med najboljše štiri. »Zelo sem ponosen, nimam besed. Vsi so rekli, da je Urugvaj favorit. A to v nogometu ne pomeni veliko, sploh pa ne v Južni Ameriki,« je dejal napadalec Peruja Paolo Guerrero. Polfinalna dvoboja bosta odigrana v sredo in četrtek.