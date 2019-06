Nekdanji šolski ministri v bran Pikalu

Pred jutrišnjim nadaljevanjem seje parlamentarnega odbora za izobraževanje o spremembah financiranja zasebnih osnovnih šol so se z javnim pismom oglasili nekateri nekdanji ministri za šolstvo. Slavko Gaber, Pavel Zgaga, Lucija Čok in Igor Lukšič, združeni v pobudi za ohranitev javnega šolstva, so podprli aktualni predlog ministrstva pod vodstvom Jerneja Pikala o popolnem financiranju obveznega programa, ki po njihovem mnenju korektno izpolnjuje zahtevo ustavnega sodišča.