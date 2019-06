Po besedah starešine Lovske družine Škofljica Mitje Spindlerja ni razloga, da bi podaljševali odločbo za odstrel medvedke, saj v tem času ni bilo dodatnih konfliktnih situacij, povezanih z ljudmi. Po njegovi oceni je čebelnjak v noči na soboto v neposredni bližini kraja, kjer je napadla žensko, razbila ista medvedka, kar pa ni dovolj, da bi interventno odločbo za odstrel podaljšali, saj se to dogaja tudi drugje. »Če bo prišlo do novih in pogostejših konfliktnih situacij v vaseh, ne v gozdni bližini vasi, ampak prav v vasi, bodo to odločbo obnovili,« je še dodal Spindler.

V soboto je začel veljati tudi interventni zakon, ki predvideva odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave. Po zakonu medvedke ne smejo odstreliti, saj ima po oceni skupine za odstrel letošnje mladičke, lahko pa odstrelijo mladičke. Spindler je za STA povedal, da mladički ne predstavljajo nevarnosti in da ni razloga, da bi jih odstrelili po tem interventnem zakonu.

Od polnoči medvedke torej ne bodo več lovili, območje pa bodo člani Lovske družine Škofljica še naprej opazovali in nadzorovali.

Aktivisti, ki so poskušali s hrupom pregnati medvedko z naseljenega območja, so v soboto še bili na tem območju, je povedal Spindler. Po njegovih predvidevanjih pa se bodo od tam umaknili po današnji odločitvi, da odločbe za odstrel ne podaljšajo. »Kolikor mi je znano, pa imajo namen svoje aktivnosti nadaljevati širše, torej za preprečitev odstrela 200 medvedov in 11 volkov, ki jih predvideva interventni zakon,« je še dodal Spindler.