Slovenski kajakaši in kanuisti na divjih vodah so na tretji letošnji tekmi svetovnega pokala v slalomu v Tacnu znali izkoristiti prednost domačega tekmovališča s tremi drugimi mesti in še dvema četrtima. A Tacen odlično poznajo tudi Italijani, saj na Savi pogosto trenirajo in imajo tu tudi izbirne tekme za sestavo reprezentance. Konec tedna so dosegli tri odmevne zmage, zaradi česar je bil najbolj ponosen nekdanji as Daniele Molmenti, olimpijski prvak iz Londona 2012, ki je zdaj vodja reprezentance.

Kauzer našel mir v objemu žene in hčerke Že po tradiciji je bila na zahtevni postavitvi najbolj spektakularna tekma kajakašev, ki je na noge dvignila gledalce. Dvoboj Italijana Giovannija de Gennara in domačega asa Petra Kauzerja je bil dramatičen, saj je bila na koncu razlika med njima pet stotink sekunde. »Giovanni je zelo v redu fant. Iskreno mu privoščim zmago. Skupaj opraviva veliko treningov tukaj in v Avstraliji. Zanj je značilno, da zmaga na eni tekmi v sezoni, in to je običajno tretja. V Tacnu je ostal zvest tradiciji,« je razplet komentiral Peter Kauzer. Hrastničan je imel v zgornjem delu, ker ga je tok odnesel pod vrata, že tri sekunde zaostanka, nato pa je veslal v slogu svojega vzdevka Raketa iz Hrastnika. Kljub napaki je bil stopničk zelo vesel. Prvi mu je zelo iskreno čestital vodja slaloma pri Mednarodni kajakaški zvezi (ICF), Francoz Jean Michel Prono, ki je na zadnjih treh tekmah s spornimi odločitvami poskrbel, da je bil Kauzer kaznovan s 50 sekundami zaradi izpuščenih vrat. Na vse, kar se je Kauzerju dogajalo na minulih tekmah, je pozabil doma, ko se je v družbi žene Janje in hčerke Nole povsem umiril, zato je prišel v Tacen povsem sproščen in zelo motiviran. »Za zmago moraš biti najboljši od starta do cilja, jaz sem vmes razprodal nekaj sekund. Zadovoljen sem, da sem pred premorom naredil tri vožnje brez kazenskih sekund in sam sebe nisem postavil v položaje, da bi lahko drugi odločali o moji usodi. Zdaj lahko grem z mirno glavo in še bolj motiviran v priprave na drugi del sezone. Upam, da bo po slabem začetku konec sezone dober. Svetovno prvenstvo konec septembra v Španiji bo prva izbirna tekma za slovensko reprezentanco za olimpijske igre, na katerih želim nastopiti še četrtič,« je razplet nastopa ocenil Kauzer, ki si bo najprej privoščil teden dni počitnic na morju, da se bo odklopil od kajaka.

Berčič gre tudi na dopust s čolnom Med kanuisti je bil z drugim mestom slovenski junak Anže Berčič, potem ko je z desetim mestom komaj ujel finalni nastop, medtem ko sta prva aduta Benjamin Savšek (četrti) in Luka Božič (deveti) delala napake. »Končno! Že dolgo časa nisem prikazal tako dobre vožnje, saj sem ujel pravi ritem, ki je za Tacen nujen, sicer se mučiš skozi vso progo. Popoln konec tedna, ki mi je dal energijo za naslednje tekme, zato bom tudi na dopust s seboj vzel čoln,« je bil navdušen Anže Berčič, ki je po zelo dobri sezoni leta 2013 in nato seriji četrtih mest znova stal na drugi stopnički odra za zmagovalce. Više je bil le italijansko presenečenje Roberto Colazingari. Letošnji evropski prvak Benjamin Savšek, ki je bil najhitrejši v polfinalu, je stopničke izgubil, ko je v finalu s konico čolna udaril v zid, nato pa je na sredini proge izgubil še upor na veslu. Četrto mesto je njegova najboljša letošnja uvrstitev v svetovnem pokalu. Luka Božič je bil vidno razočaran, ker je izpustil vrata. Kajakašica Eva Terčelj je bila suverena že z drugim mestom v polfinalu. V finalu je nastop ponovila in prvič v sezoni smo jo videli resnično nasmejano. Potem ko so jo zbadali, da je letos abonirana na štiri kazenske sekunde, je v Tacnu nastopila brez napake in za zmagovalko Stefanie Horn (Italija) zaostala 26 stotink sekunde. »Ponosna sem, ker sem ohranila mirno glavo in zbranost tudi v finalu. Po odličnem nastopu v polfinalu je bila letvica pričakovanj postavljena zelo visoko. Zame je velik uspeh, da sem sestavila dve čisti vožnji, saj sem ujela hitrost in natančnost,« je žarela Eva Terčelj. Le malo je manjkalo, da bi imela Slovenija svojo predstavnico na podelitvi tudi med kanuistkami. Alja Kozorog iz Mosta na Soči je s četrtim mestom dosegla največji uspeh slovenskega ženskega kanuja in se po tekmi še dolgo časa živcirala zaradi dveh nepotrebnih dotikov vrat. »Uživala sem. Moje veslanje je končno dobilo rdečo nit. Sama sebi sem dokazala, da zmorem,« je povedala Alja Kozorog. Skupaj z Evo Alino Hočevar (sedmo mesto) je takoj po tekmi odpotovala v Liptovski Mikulaš na evropsko prvenstvo do 23 let, od koder bosta pot nadaljevali v Krakov na svetovno mladinsko prvenstvo.