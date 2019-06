Slovenske košarkarice s porazom zaključile predtekmovanje v Nišu

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v zadnjem krogu evropskega prvenstva v Nišu izgubila z Italijo s 57:75 (21:18, 32:36, 43:56) in se kot tretjeuvrščena iz skupine C seli v dodatne kvalifikacije za četrtfinale v Beograd. Njene tekmice v torek bodo znane po današnji zadnji tekmi v skupini D med Srbijo in Belgijo.