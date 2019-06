Zasebni waldorfski vrtec Studenček ob mariborski Valvazorjevi ulici na Studencih je v soboto zvečer utrpel hudo gmotno škodo. Da v njem gori, so tamkajšnji gasilci izvedeli ob 20.46. Na požarišče je s tremi vozili odhitela poklicna brigada, na pomoč so ji zatem priskočili še prostovoljci iz osmih društev iz mesta in okolice.

»Požar je bil dokaj pozno opažen in prijavljen, saj je bil ob našem prihodu že popolnoma razvit. Ogenj je prebil streho in se razširil po celotnem ostrešju,« je razložil Aleš Ciringer, direktor Gasilske brigade Maribor. Ogenj in dim, ki se je valil visoko v zrak, je bilo mogoče opazovati tudi iz središča mesta, kjer je tedaj potekal sklepni večer Festivala Lent.

Gasilcem je uspelo hitro pogasiti približno 300 kvadratnih metrov velik montažni objekt vrtca. Ko so odkrili in pogasili še vsa potencialna žarišča, so vanj smeli stopiti kriminalisti, da bi ugotovili, kaj je zanetilo požar.