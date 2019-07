Švicarski avanturist Mike Horn, ki poskuša že tretjič osvojiti 8611 metrov visoki K2, je postavil bazni tabor, prve aklimatizacijske vzpone pa njegovi ekipi upočasnjuje obilno sneženje. Plazovi so na gori že odpihnili fiksne vrvi japonski odpravi, ki naj bi zato že končala svoj poskus. Billie Berling, nemška plezalka in novinarka, »naslednica« legendarne himalajske kronistke, lani preminule Elisabeth Hawley, si z nosači skozi globoke snežne zamete utira pot proti taboru pod Broad Peakom. Ogromno snega je zapadlo tudi na Nanga Parbatu, kjer nameravata Rusa Vitalij Lazo in Anton Pugovkin skupaj z italijansko smučarko in snemalko Calo Cimenti priti do vrha gore in opraviti smučarski spust prek diamirske stene. Cimentijeva je sporočila, da se jim je uspelo vzpeti do 3. višinskega tabora, nad katerim je proti vrhu gore tehnično manj zahteven del stene.

Pakistanski del Himalaje je raj za tehnično plezanje in ponuja ogromno še nepreplezanih vrhov in sten v šest- in sedemtisočakih. Proti enemu od takšnih ciljev sta pred desetimi dnevi odpotovala člana alpinističnega odseka PD Kranj Sara Jaklič in Janez Svoljšak, ki nameravata preplezati prvenstveno smer na območju zahodnega grebena 6651 metrov visoke gore Tahu Rutum. Na vrh gore je do zdaj kot edina že daljnega leta stopila japonska odprava, leta 2009 se mu je prek zahodne stene približal ameriški plezalec Kyle Dempster (skupaj s Scottom Adamsonom je umrl avgusta 2016 med vzponom na karakorumski Ogre II), vsi drugi dozdajšnji poskusi v zahodnem grebenu so se končali že na polovici stene. Svoljšak je odličen plezalec kombiniranih smeri, leta 2016 je bil evropski prvak v lednem plezanju, enkrat pa je zmagal tudi na tekmi svetovnega pokala. Spomladi sta z Miho Zupinom na Aljaski splezala pet prvenstvenih smeri in opravila tri prve pristope na vrh. Tudi Sara Jaklič, članica slovenske mladinske alpinistične reprezentance, tekmuje v evropskem pokalu v lednem plezanju.